وزير الخارجية يناقش مع زميله الباكستاني التوتر المتزايد في المنطقة

باكو، 9 مايو، أذرتاج

جرت في الثامن من مايو أيار مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزيرين ناقشا أوضاع الأمن الإقليمي الراهنة والتوتر المتزايد بين باكستان والهند. وقدم الوزير الباكستاني معلومات حول غارات الهند الجوية بالصواريخ على باكستان يومي 6-7 مايو وحول التدابير الجوابية من طرف باكستان حيث أبلغ أن الهجمات الهندية ألحقت أضرارا بالأهالي المدنيين في الغالب مؤكدا أن عشرات من السكان العزل لقوا مصرعهم فيما شدد على أن باكستان لم تستهدف ردا على كل هذه إلا منشآت عسكرية. كما لفت الوزير الباكستاني إلى اتصاله هاتفيا بوزراء الخارجية لعدد من البلدان ليحيطهم علما مفصلا بالأوضاع الراهنة.

وأعرب الوزير بايراموف بدوره عن تضامنه مع الشعب الباكستاني مدينا بشدة الهجمات العسكرية التي أسفرت عن مقتل الأهالي المدنيين وعن إصابتهم. وأكد الوزير بايراموف على ضرورة التصدي لتفاقم حدة التوتر وعلى أمله في إزالة التوتر عن طريق الدبلوماسية وعبر المفاوضات. كما تبادل الطرفان خلال المكالمة الهاتفية وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.