وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية

الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية

باكو، 9 مايو، أذرتاج

نشر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم 9 مايو أيار يوم النصر على الفاشية.

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