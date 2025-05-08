الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

باكو، 9 مايو، أذرتاج

يمر 102 عام على ميلاد الزعيم الوطني العام للشعب الأذربيجاني مؤسس أذربيجان المستقلة الحديثة حيدر علييف في العاشر من مايو.

وزار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ضريح الزعيم الوطني العام في مقبرة الشرف في التاسع من مايو.

ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام الضريح وأحيا الذكرى الخالدة للزعيم الوطني.

ثم أحيت السيدة الأولى مهربان علييفا الذكرى الخالدة للزعيم الوطني.

وعزف نشيد أذربيجان الوطني.

كما وضع رئيس الدولة والسيدة الأولى باقات من الزهور على قبر زوجة الزعيم الوطني طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا إحياء لذكراها.

ثم وضعا باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المعروف تاميرلان علييف.