وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

باكو، 9 مايو، أذرتاج

يمر 102 عام على ميلاد الزعيم الوطني العام للشعب الأذربيجاني مؤسس أذربيجان المستقلة الحديثة حيدر علييف في العاشر من مايو.

وزار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ضريح الزعيم الوطني العام في مقبرة الشرف في التاسع من مايو.

ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام الضريح وأحيا الذكرى الخالدة للزعيم الوطني.

ثم أحيت السيدة الأولى مهربان علييفا الذكرى الخالدة للزعيم الوطني.

وعزف نشيد أذربيجان الوطني.

كما وضع رئيس الدولة والسيدة الأولى باقات من الزهور على قبر زوجة الزعيم الوطني طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا إحياء لذكراها.

ثم وضعا باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المعروف تاميرلان علييف.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة 9 مايو يوم النصر
  • ٠٩.٠٥.٢٠٢٥ [١١:٢٣]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة 9 مايو يوم النصر

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحييان ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم للنصر على الفاشية
  • ٠٩.٠٥.٢٠٢٥ [١١:١٦]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحييان ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم للنصر على الفاشية

الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية
  • ٠٩.٠٥.٢٠٢٥ [٠١:٠٠]

الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية

رئيس الإمارات يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
  • ٠٩.٠٥.٢٠٢٥ [٠٠:٣٧]

رئيس الإمارات يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

رئيس أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفييت نامي يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث
  • ٠٧.٠٥.٢٠٢٥ [٢٣:١٠]

رئيس أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفييت نامي يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث

اجتماع موسع بين الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي – تـــحديـــث
  • ٠٧.٠٥.٢٠٢٥ [٢٢:٠٢]

اجتماع موسع بين الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي – تـــحديـــث

مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي
  • ٠٧.٠٥.٢٠٢٥ [٢١:٥٥]

مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي

الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي يتعرفان على معرض اللوحات الفنية الفييت نامية
  • ٠٧.٠٥.٢٠٢٥ [٢٠:٥٨]

الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي يتعرفان على معرض اللوحات الفنية الفييت نامية

حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام – تـــحديـــث
  • ٠٧.٠٥.٢٠٢٥ [٢٠:٣٠]

حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام – تـــحديـــث

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة 9 مايو يوم النصر

  • [11:23]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحييان ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم للنصر على الفاشية

  • [11:16]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

  • [11:08]

الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية

  • [01:00]

وزير الخارجية يناقش مع زميله الباكستاني التوتر المتزايد في المنطقة

  • [00:48]

رئيس الإمارات يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

  • [00:37]

الكرسي الرسولي ينتخب أول بابا من الولايات المتحدة الأمريكية

  • 08.05.2025 [22:18]

تدشين بيت أذربيجان في الكواشرة بلبنان

  • 08.05.2025 [22:12]

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الفييتنامي

  • 08.05.2025 [22:05]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 08.05.2025 [21:57]

تدشين غرفة تذكارية مكرسة للذكرى الـ 135 لأول رئيس فييت نام هو شي مينه

  • 08.05.2025 [20:27]

خطوط أذربيجان الجوية تعلن تأجيل الرحلتين إلى موسكو

  • 08.05.2025 [20:05]

المجلس الوطني يتبنى الإعلان بشأن "عام الدستور والسيادة"

  • 08.05.2025 [19:46]

وكالتا أذربيجان وونا الفييت نامية تتبادلان اتفاقية التعاون

  • 08.05.2025 [19:17]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يجتمع مع الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي

  • 08.05.2025 [18:47]

بحث مسائل التعاون في مجال الثقافة بين أذربيجان والمغرب

  • 08.05.2025 [18:26]

مؤتمر "حيدر علييف وثقافة أذربيجان" لدى مركز الموقام المركزي

  • 08.05.2025 [18:26]

مبارك عليك عهدك الجديد أيتها شوشا الحرة!

  • 08.05.2025 [17:44]

تأهل كرة القدم المغربية لربع نهائي كاس أمم افريقيا لأقل من 20 سنة

  • 08.05.2025 [17:06]

المجلس الوطني يعقد اجتماعا خاصا بالزعيم الوطني العام حيدر علييف

  • 08.05.2025 [16:16]

وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركماني مسائل التعاون في بحر الخزر

  • 08.05.2025 [15:52]

الرئيس التركي يعرب عن تضامن بلده مع باكستان

  • 08.05.2025 [15:23]

الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية يختتم زيارته أذربيجان

  • 08.05.2025 [15:15]

باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة هندية

  • 08.05.2025 [15:13]

تأسيس مجلس الأعمال الأذربيجاني والفيتنامي

  • 08.05.2025 [12:38]

زوجة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية تتجول في محمية إيتشري شهر

  • 08.05.2025 [12:14]

زلزال بمحافظة قوصار الأذربيجانية

  • 08.05.2025 [10:55]

سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 25 دولارا

  • 08.05.2025 [10:49]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 08.05.2025 [10:45]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 08.05.2025 [10:42]

رئيس أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفييت نامي يدليان ببيانين صحفيين تـــحديـــث

  • 07.05.2025 [23:10]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي الرئيس الإماراتي

  • 07.05.2025 [22:27]

وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي

  • 07.05.2025 [22:13]

اجتماع موسع بين الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي – تـــحديـــث

  • 07.05.2025 [22:02]

مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي

  • 07.05.2025 [21:55]

الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي: الإعلان المشترك يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الفييت نامية الأذربيجانية

  • 07.05.2025 [21:33]

وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي

  • 07.05.2025 [21:12]

الرئيس إلهام علييف والأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي يتعرفان على معرض اللوحات الفنية الفييت نامية

  • 07.05.2025 [20:58]

وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نظيره العراقي الشؤون الإقليمية

  • 07.05.2025 [20:55]

حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام – تـــحديـــث

  • 07.05.2025 [20:30]

الرئيس إلهام علييف: ثمة إمكانيات تعاون عظيمة بين أذربيجان وفييت نام في مختلف الجوانب

  • 07.05.2025 [19:46]

الرئيس إلهام علييف: زيارة الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوعي لها أهمية كبيرة لتطوير العلاقات

  • 07.05.2025 [19:42]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وفييت نام مهتمتان بنشاط حركة عدم الانحياز كمنظمة أكثر نفوذا

  • 07.05.2025 [19:39]

السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تجتمع مع قرينة الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي

  • 07.05.2025 [19:33]

 الأميرة المغربية للا حسناء تزور مجمع التعليم المدرسي في باكو

  • 07.05.2025 [18:28]

وزير الخارجية الأذربيجاني يحيط رئيس العراق علماً بأعمال إعادة البناء والإعمار المنفذة في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 07.05.2025 [17:27]

لقاء بحضور محدود بين رئيس جمهورية أذربيجان والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية

  • 07.05.2025 [17:19]

حفل استقبال رسمي للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي لجمهورية فييت نام الاشتراكية

  • 07.05.2025 [17:14]

الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي يصل الى أذربيجان في زيارة دولة

  • 07.05.2025 [16:56]

الأميرة المغربية للا حسناء تتعرف على مركز الموقام الدولي

  • 07.05.2025 [15:58]

اهتمام إعلامي مغربي كبير حول افتتاح الأميرة المغربية لالة حسناء لمعرض الزربية الرباطية بباكو

  • 07.05.2025 [15:56]

غرس أكثر من 200 شجرة في بيلقان ضمن عام الدستور والسيادة

  • 07.05.2025 [15:39]

أذال تعلن تأخر الرحلتين من باكو إلى موسكو وتأجيل الأخرى الى مومباي

  • 07.05.2025 [13:37]

إسلام آباد: الهند تستهدف موارد المياه الباكستانية

  • 07.05.2025 [12:39]

وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين الهجمات العسكرية ضد باكستان

  • 07.05.2025 [11:19]

لجنة الأمن القومي الباكستانية: مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 آخر

  • 07.05.2025 [11:00]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 07.05.2025 [10:46]

سعر برميل من النفط الأذربيجاني يقترب من 65 دولار

  • 07.05.2025 [10:39]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 07.05.2025 [10:37]

مؤتمر "تراث حيدر علييف: دستور أذربيجان واستعادة سيادتنا" يعقد في خانكندي

  • 07.05.2025 [10:32]

وزير الخارجية يزور العراق

  • 07.05.2025 [10:20]

رئيس وزراء بيلاروس يختتم زيارته أذربيجان

  • 06.05.2025 [22:15]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 06.05.2025 [22:12]

بحث التعاون البرلماني الأذربيجاني الإماراتي

  • 06.05.2025 [21:24]

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الأذربيجاني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

  • 06.05.2025 [21:21]

الرئيس إلهام علييف: يتواصل تطور العلاقات الثقافية بين بلدينا من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة

  • 06.05.2025 [21:18]

الرئيس إلهام علييف: تولي أذربيجان أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيت نام

  • 06.05.2025 [20:58]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وفييت نام تمتلكان جميع الإمكانيات اللازمة لمواصلة تطوير فرص التعاون

  • 06.05.2025 [20:53]

بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران ضمن المنظمات الدولية

  • 06.05.2025 [20:42]

مساعد الرئيس الأذربيجاني يعقد اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام التقليدية والمرئية والسمعية

  • 06.05.2025 [20:37]

الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء

  • 06.05.2025 [20:16]

بحث خارطة الطريق بين ممثلي الإعلام الأذربيجاني والأوزبكي

  • 06.05.2025 [19:11]

رئيس وزراء بيلاروس يزور حديقة النصر في باكو

  • 06.05.2025 [18:15]

المدير العام لمصنع مينسك للسيارات: هناك آفاق جيدة للعمل مع الشركاء الأذربيجانيين

  • 06.05.2025 [17:27]

افتتاح معرض غامر "لفن الرباط للسجاد" لدى المتحف الأذربيجاني الوطني للسجاد – صور

  • 06.05.2025 [17:21]

رئيس وزراء بيلاروس يتفقد حديقة أغدام الصناعية ويتعرف على حاضرة قرية ساريجالي – تـــحديـــث

  • 06.05.2025 [16:46]

وفد المجلس الوطني يتعرف على مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

  • 06.05.2025 [16:30]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء بيلاروس – تـــحديــث

  • 06.05.2025 [16:10]

ندوة بالرباط حول الصفقات العمومية لبلدان العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  • 06.05.2025 [15:05]

رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 06.05.2025 [14:46]

نائب وزير الخارجية الإيراني: أذربيجان ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا

  • 06.05.2025 [14:27]

نائب وزير الخارجية الإيراني: زيارة مسعود بزشكيان أذربيجان أثبتت أن العلاقات دخلت مرحلة جديدة من التطور

  • 06.05.2025 [14:20]

رئيس وزراء بيلاروس يزور مقبرة الشرف

  • 06.05.2025 [12:08]

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية الاذربيجاني و مركز الدراسات السياسية والدولية الإيراني

  • 06.05.2025 [11:43]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • 06.05.2025 [10:54]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 06.05.2025 [10:51]

أذربيجان والسعودية تتعاونان في مجال الرقمنة

  • 05.05.2025 [21:52]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

  • 05.05.2025 [21:43]

توقيع عدد من الوثائق في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي

  • 05.05.2025 [19:42]

إطلاق مشروع "مربي النحل الشاب" في محافظة خيزي بمبادرة ليلى علييفا

  • 05.05.2025 [19:19]

ألكسندر أوسمولوفسكي: تعمل في بيلاروس 156 شركة برأس مال أذربيجاني

  • 05.05.2025 [19:03]

أذربيجان تقدمت 4 مراتب بين شركاء بيلاروس التجاريين

  • 05.05.2025 [18:43]

رئيسة المجلس الوطني تزور الإمارات

  • 05.05.2025 [18:24]

نتائج الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى

  • 05.05.2025 [18:19]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا تستقبل الأميرة المغربية للا حسناء

  • 05.05.2025 [17:57]

زيارة الأميرة للا حسناء لباكو: خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقة بين المغرب وأذربيجان

  • 05.05.2025 [17:57]

الرئيس إلهام علييف يخصص الأموال لأعمال إعادة بناء مسجد الإمام بقصبة أميرجان بحي سوراخاني في العاصمة باكو

  • 05.05.2025 [17:28]

عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي في باكو

  • 05.05.2025 [16:57]

توقيع وثيقة التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومتي أذربيجان وبيلاروس

  • 05.05.2025 [16:53]

مذكرة تفاهم بشأن الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي بين أذربيجان وبيلاروس

  • 05.05.2025 [16:31]