الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحييان ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم للنصر على الفاشية

باكو، 9 مايو، أذرتاج

أحيا رئيس جمهورية أذربيجان القائد العام المنتصر إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في التاسع من مايو ذكرى أبناء أذربيجان الذين ضحوا بأرواحهم لنصر في الحرب العالمية الثانية.