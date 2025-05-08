النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة 9 مايو يوم النصر

باكو، 9 مايو، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا صورة على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم 9 مايو يوم النصر للذكرى الثمانين للنصر على الفاشية.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل الصورة المنشورة "أيها قدامى الحرب الأعزاء! نعتز ببطالتكم وشجاعتكم! يوم نصركم العظيم مبارك!

مهربان علييفا

النائبة الأولى لرئيس

جمهورية أذربيجان ".