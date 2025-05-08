رئيس أنغولا يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 9 مايو، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو هاتفيا في 8 مايو أيار برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف .

وتبادل رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية حول تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان وأنغولا ولا سيما التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والإنسانية.

وأبلغ الرئيس الأنغولي لورينسو سفر نائب الرئيس الأنغولي إيسبيرانسا كوستا إلى أذربيجان للاشتراك في فعاليات الكوب29 وعقده لقاءات بشأن تطوير العلاقات الثنائية مع جهات ذات صلة في أذربيجان.

وقال الرئيس إلهام علييف على إعارة أذربيجان أهمية لتطوير العلاقات مع بلدان إفريقيا ومن ضمنها أنغولا مؤكدا على وجود إمكانيات واسعة لتطوير التعاون القائم في مختلف المجالات.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية استذكار تعلم الطلبة من أنغولا منذ عهد الاتحاد السوفييتي لدى مؤسسات التعليم العالي الأذربيجانية مع الإشارة بامتنان إلى مساهمات أولئك الأشخاص اليوم في تنمية أنغولا.

كما تطرق الطرفان إلى مسائل التعاون بين أذربيجان والاتحاد الإفريقي نظرا لتولي أنغولا في الوقت الحاضر رئاسة الاتحاد الإفريقي.