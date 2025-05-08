الرئيس إلهام علييف يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشارا جديدا في ألمانيا

باكو، 9 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى فريدريش ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا جديدا في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها إلى المستشار الألماني الحديث ميرتس أحر التهاني والتبريكات المقرونة بموفور الصحة ودوام النجاح في فعالياته بالغة المسؤولية في سبيل تحقيق مزيد من التقدم والأمن والسلام والازدهار للشعب الألماني الصديق.