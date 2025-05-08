الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل تدشين مركز شوشا للعلاج والتأهيل الصحي في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني

شوشا المحررة، 9 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في التاسع من مايو اليوم حفل تدشين مركز شوشا للعلاج والتأهيل الصحي بمحافظة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.