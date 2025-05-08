الرئيس إلهام علييف يفتتح محطة الطاقة الكهربائية الفرعية "خوجالي" ومركز الإدارة الرقمية في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني

خوجالي المحررة، 9 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في التاسع من مايو اليوم حفل افتتاح محطة الطاقة الكهربائية الفرعية "خوجالي" ومركز الإدارة الرقمية التابعين لشركة أذر إيشيق لتوزيع الطاقة الكهربائية في محافظة خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني.