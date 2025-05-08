الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع تربية المواشي بقرية خان أباد في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

خوجالي المحررة، 9 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في التاسع من مايو اليوم حفل افتتاح مجمع تربية المواشي التابع لشركة قوت شأت للمزارع والواقع بقرية خان أباد في محافظة خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول فعاليات المجمع الزراعي.

وجاء فيها أن المزرعة تتسع تربية 750 رأس من الأبقار وفيها 355 رأس من المواشي في الوقت الحاضر والمزرعة قادرة على إنتاج 100 طن من اللحم و2000 طن من اللبن سنويا وهي مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات والمعدات المنتجة على أساس التكنولوجيا التركية والألمانية الحديثة ويهدف المشروع إلى تلبية حاجات الأسواق الداخلية بجانب تخطيط تصدير المنتجات إلى الخارج خاصة إلى الإمارات وقطر. وفي المزرعة 55 فرصة عمل جديدة مع تخطيط إحداث 45 فرصة عمل أخرى بوضع وحدة إنتاج اللبن فيها في المستقبل القريب.

وتبلغ مساحة المجمع الزراعي البالغة قيمتها المشروعية 4.2 ملايين مانات 7.6 هكتارات تضم كذلك حقول زراعية خاصة بها لزراعة الشعير والقمح.