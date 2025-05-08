الرئيس إلهام علييف يهنئ ليو الرابع عشر بانتخابه بابا الكرسي الرسولي

باكو، 9 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا الكرسي الرسولي.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها إلى بابا الكرسي الرسولي ليو الرابع عشر أحر التهاني والتبريكات المقرونة بموفور الصحة ودوام النجاح في رسالته السامية بالغة المسؤولية في سبيل تحقيق مزيد من المبادئ البشرية و والمقاصد النبيلة.