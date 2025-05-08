طابور الكوماندوز الأذربيجاني يشارك في العرض العسكري المُقام في الساحة الحمراء بموسكو

موسكو، 9 مايو، أذرتاج

شارك طابور عرض لواء الكوماندوز التابع لجمهورية أذربيجان في العرض العسكري المُقام في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على الفاشية، حيث ساروا بخطى مهيبة ضمن مراسم العرض بقيادة العقيد صامت محمدوف.

كما شارك في عرض النصر العسكري وحدات استعراضية من 13 دولة أجنبية بما في ذلك بلدان رابطة الدول المستقلة إلى جانب أذربيجان حيث سار بخطى مهيبة في الساحة الحمراء عسكريون من بيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكذلك من فييت نام ومصر والصين وجمهورية لاو ومنغوليا وميانمار.

واختُتِم العرض العسكري في الساحة الحمراء بالوقوف لدقيقة صمت تكريماً لذكرى جميع الشهداء.