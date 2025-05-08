بحث تعميق التعاون بين أذربيجان وفييت نام في تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والأمن السيبراني

باكو، 9 مايو، أذرتاج

صرح وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف بعقده اجتماعا مع وزير العلم والتكنولوجيا الفييت نامي نقوين مانه هونق على هامش زيارته باكو لبحث مسائل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والتقانة والامن السيبراني.

وزاد الوزير نبييف أنه تبادل مع نظيره الفييتنامي وجهات نظر حول فرص نشاط شركات تكنولوجيا المعلومات الفييت نامية في أذربيجان في المستقبل.