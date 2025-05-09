الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس إكوادور بإعادة انتخابه رئيسا لبلده

باكو، 9 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إكوادور دانيال نوبوا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية إكوادور.

ونقل الرئيس إلهام علييف فيها إلى الرئيس الإكوادوري نوبوا أطيب التهاني والتبريكات المقرونة بموفور الصحة ودوام النجاح في مهامه السامية من أجل رفاهية شعب الإكوادور الصديق.