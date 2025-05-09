الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف

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الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس إكوادور بإعادة انتخابه رئيسا لبلده
- 09.05.2025 [23:07]
قائدٌ سامقُ الهمة رفع شعبه إلى ذُرى المجد والعزة
- 09.05.2025 [17:30]
الرئيس إلهام علييف يهنئ ليو الرابع عشر بانتخابه بابا الكرسي الرسولي
- 09.05.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشارا جديدا في ألمانيا
- 09.05.2025 [13:54]
رئيس أنغولا يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 09.05.2025 [13:10]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة 9 مايو يوم النصر
- 09.05.2025 [11:23]
الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف
- 09.05.2025 [11:08]
الرئيس إلهام علييف ينشر صورة بمناسبة النصر على الفاشية
- 09.05.2025 [01:00]
وزير الخارجية يناقش مع زميله الباكستاني التوتر المتزايد في المنطقة
- 09.05.2025 [00:48]
رئيس الإمارات يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 09.05.2025 [00:37]
الكرسي الرسولي ينتخب أول بابا من الولايات المتحدة الأمريكية
- 08.05.2025 [22:18]
تدشين بيت أذربيجان في الكواشرة بلبنان
- 08.05.2025 [22:12]
وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الفييتنامي
- 08.05.2025 [22:05]
تدشين غرفة تذكارية مكرسة للذكرى الـ 135 لأول رئيس فييت نام هو شي مينه
- 08.05.2025 [20:27]
خطوط أذربيجان الجوية تعلن تأجيل الرحلتين إلى موسكو
- 08.05.2025 [20:05]
المجلس الوطني يتبنى الإعلان بشأن "عام الدستور والسيادة"
- 08.05.2025 [19:46]
وكالتا أذربيجان وونا الفييت نامية تتبادلان اتفاقية التعاون
- 08.05.2025 [19:17]
بحث مسائل التعاون في مجال الثقافة بين أذربيجان والمغرب
- 08.05.2025 [18:26]
مؤتمر "حيدر علييف وثقافة أذربيجان" لدى مركز الموقام المركزي
- 08.05.2025 [18:26]
مبارك عليك عهدك الجديد أيتها شوشا الحرة!
- 08.05.2025 [17:44]
تأهل كرة القدم المغربية لربع نهائي كاس أمم افريقيا لأقل من 20 سنة
- 08.05.2025 [17:06]
المجلس الوطني يعقد اجتماعا خاصا بالزعيم الوطني العام حيدر علييف
- 08.05.2025 [16:16]
وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركماني مسائل التعاون في بحر الخزر
- 08.05.2025 [15:52]
الرئيس التركي يعرب عن تضامن بلده مع باكستان
- 08.05.2025 [15:23]
باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة هندية
- 08.05.2025 [15:13]
تأسيس مجلس الأعمال الأذربيجاني والفيتنامي
- 08.05.2025 [12:38]
زلزال بمحافظة قوصار الأذربيجانية
- 08.05.2025 [10:55]
سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 25 دولارا
- 08.05.2025 [10:49]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 08.05.2025 [10:45]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 08.05.2025 [10:42]
رئيسة المجلس الوطني تلتقي الرئيس الإماراتي
- 07.05.2025 [22:27]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس النواب العراقي
- 07.05.2025 [22:13]
مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجنة المركزية لحزب فييت نام الشيوخي
- 07.05.2025 [21:55]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي
- 07.05.2025 [21:12]
وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نظيره العراقي الشؤون الإقليمية
- 07.05.2025 [20:55]
حفل تبادل الوثائق الموقعة بين أذربيجان وفييت نام – تـــحديـــث
- 07.05.2025 [20:30]
الأميرة المغربية للا حسناء تزور مجمع التعليم المدرسي في باكو
- 07.05.2025 [18:28]
الأميرة المغربية للا حسناء تتعرف على مركز الموقام الدولي
- 07.05.2025 [15:58]
غرس أكثر من 200 شجرة في بيلقان ضمن عام الدستور والسيادة
- 07.05.2025 [15:39]
أذال تعلن تأخر الرحلتين من باكو إلى موسكو وتأجيل الأخرى الى مومباي
- 07.05.2025 [13:37]
إسلام آباد: الهند تستهدف موارد المياه الباكستانية
- 07.05.2025 [12:39]
وزارة الخارجية الأذربيجانية تدين الهجمات العسكرية ضد باكستان
- 07.05.2025 [11:19]
لجنة الأمن القومي الباكستانية: مقتل 26 مدنيًا وإصابة 47 آخر
- 07.05.2025 [11:00]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 07.05.2025 [10:46]
سعر برميل من النفط الأذربيجاني يقترب من 65 دولار
- 07.05.2025 [10:39]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 07.05.2025 [10:37]
مؤتمر "تراث حيدر علييف: دستور أذربيجان واستعادة سيادتنا" يعقد في خانكندي
- 07.05.2025 [10:32]
وزير الخارجية يزور العراق
- 07.05.2025 [10:20]
رئيس وزراء بيلاروس يختتم زيارته أذربيجان
- 06.05.2025 [22:15]
بحث التعاون البرلماني الأذربيجاني الإماراتي
- 06.05.2025 [21:24]
بحث مسائل التعاون بين أذربيجان وإيران ضمن المنظمات الدولية
- 06.05.2025 [20:42]
الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة فييت نام للأنباء
- 06.05.2025 [20:16]
بحث خارطة الطريق بين ممثلي الإعلام الأذربيجاني والأوزبكي
- 06.05.2025 [19:11]
رئيس وزراء بيلاروس يزور حديقة النصر في باكو
- 06.05.2025 [18:15]
وفد المجلس الوطني يتعرف على مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
- 06.05.2025 [16:30]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس وزراء بيلاروس – تـــحديــث
- 06.05.2025 [16:10]
رئيس وزراء بيلاروس يصل إلى فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
- 06.05.2025 [14:46]
نائب وزير الخارجية الإيراني: أذربيجان ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا
- 06.05.2025 [14:27]
رئيس وزراء بيلاروس يزور مقبرة الشرف
- 06.05.2025 [12:08]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 06.05.2025 [10:54]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 06.05.2025 [10:51]