الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف

باكو، 10 مايو، أذرتاج

نشر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف.