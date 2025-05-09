الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع أغدام لمحطتي الحافلات والسكك الحديدية في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني تـــحديـــث

غدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم حفل افتتاح مجمع أغدام لمحطتي الحافلات والسكك الحديدية في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف ورئيس شركة سكة حديد أذربيجان روشن رستموف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول مشروع خط سكة الحديد الواصل بين بردع وأغدام وسير إنشاء خط سكة الحديد الواصل بين بردع وأغدام وخانكندي وحول خط سكة حديد خانكندي ومجمع الحافلات والسكك الحديدية.

وجاء فيها أن مشروع مجمع أغدام لمحطتي الحافلات والسكك الحديدية وضع حجره الأساسي من طرف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 4 أكتوبر عام 2022م.

وقيل إن قدرة محطة السكك الحديدية نقل 800-1000 راكب يوميا فيما تستطيع محطة الحافلات نقل ما يتراوح بين 1300-1500 راكب يوميا.

ويحظى مجمع محطتي الحافلات والسكك الحديدية المبني على مساحة تقرب من 8 هكتارات بالتزود بجميع الغرف الخدمية وصالات للانتظار وشبابيك تذاكر ومكتبة ومحلات تجارية ومناطق ترفيه ومطعم وزوايا الراحة بجانب مواقف مختلفة للسيارات وسائر مراكب النقل الخاصة وجناح أجهزة شحن السيارات الكهربائية ومواقف الدراجات الهوائية وأخرى.

ثم جرى حفل توديع قطار الركاب الأول الرمزي على خط سكة الحديد الواصل بين بردع وأغدام.