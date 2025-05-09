النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر صورة بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف

باكو، 10 مايو، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا صورة على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل الصورة المنشورة "حيدر علييف 102. ستظل الذكرى المشرقة لهذه الشخصية العظيمة حيةً في قلوبنا دائماً ولا تزال حاضرةً في ذاكرتنا ونستحضرها بمحبة."