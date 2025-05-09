عرض المشروع الفني الدولي ماما الطبيعة الأم لحماية البيئة في إيطاليا

باكو، 10 مايو، أذرتاج

حضرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا وأرزو علييفا حفل عرض المشروع الفني الدولي ماما الطبيعة الأم لدى متحف الفنون الجميلة الوطنية للقرن الحادي والعشرين ماكسي بعاصمة ايطاليا روما.

وانطلقت جولة دولية لمشروع ماما الطبيعة الأم الذي جرى إشهاره بنجاح لأول مرة على هامش فعاليات كوب29 في باكو لدى مركز حيدر علييف من اجل نشر الرسالة الحيوية في التغير المناخي حيث يعد المعرض المنظم مشتركا من جانب مركز حيدر علييف و الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة. ثم جرى عرض المشروع في البحرين.

ويعرض النتاجات الفنية المختلفة من مؤلفات 55 رسام دولي من 28 بلدا.

وأبواب المعرض مفتوحة أمام الزائرين إلى 14 مايو.