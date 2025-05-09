وزير الخارجية: موقفنا من التوتر الهندي الباكستاني يعتمد على القانون الدولي

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح له لصحفيين إن موقف أذربيجان من التوتر الناشب بين الهند وباكستان يعتمد تماما على القانون الدولي كما هو الحال في جميع المواضيع.

وأوضح الوزير بايراموف أن سبب نشوب التوتر الأخير بين الطرفين يعود إلى استهداف الهند أراضي باكستان بضربات جوية مفيدا أن "هذا قد أثار توترا خطيرا للغاية وقد أبلغنا أن هذا أمر غير مقبول نهائيا وقمنا بإدانته وكانت دعواتنا لكلا الطرفين مرتبطة بإنهاء التوتر في اقرب وقت ممكن وحل القضية على الساحة السياسية الدبلوماسية ولو كان هناك أحد غير راض عن موقفنا فنرى أن هذا موقف منطقي للغاية."