الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم في حفل تدشين المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية كنكرلي في محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدم الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف معلومات مفصلة إلى رئيس الدولة حول الظروف المهيأة هنا.

وقد سبق أن وضع الرئيس إلهام علييف حجر أساس هذه القرية التي تقع على بعد 6 كلم عن مركز مدينة أغدام في 4 أكتوبر عام 2022م.

وصممت قرية كنكرلي لإعادة إسكان 2544 مواطن والمساحة المصممة العامة تزيد عن 177 هكتار حيث يخطط بناء 632 بيت خاص بالقرية في المرحلتين. وجرى في هذه القرية هي الأخرى توفير كل ظرف مواتٍ لضمان عمالة السكان تضم مرافق ومنشآت عامة تشمل على مجالات التعليم والاقتصاد والاجتماعية والخدمات ومركز الثقافة والنادي بجانب تزويد القرية بالطرق الجديدة وخطوط إمداد الطاقة الكهربائية والاتصالات والمياه للشرب والغاز الطبيعي.