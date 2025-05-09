الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة بمبنى إداري متعدد الأغراض بني للسلطة التنفيذية المحلية بقرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

دشن الرئيس إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم مبنى إداريا متعدد الأغراض بني للسلطة التنفيذية المحلية واطلعا على الظروف المهيأة به في قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما بأن هذا المبني يحتضن مقرات عدة إدارات ومؤسسات لتمكين تقديم الخدمات العامة من مكان موحد للأهالي والمبنى مزود بجميع المستلزمات والأجهزة التقنية الضرورية لأداء الموظفين نشاطا ذا الجودة العالية.