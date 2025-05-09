الرئيس إلهام علييف يفتتح مبنى مدرسة كنكرلي المتوسطة الثانوية في قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

افتتح الرئيس إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم مبنى مدرسة كنكرلي المتوسطة الثانوية في قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدم وزير العلم والتعليم أمين أمر اللهيف معلومات مفصلة لرئيس الدولة حول الظروف المهيأة وجاء فيها أن المدرسة تخدم لـ484 تلميذ في 30 غرفة درس وهي مزودة بجميع الظروف الضرورية والمستلزمات التعليمية في غرف خاصة بالمختبرات والتقانة والبيولوجيا والمعلوماتية والتدريب العسكري الابتدائي ما قبل الاستدعاء والمكتبة وصالات للاجتماعات والرياضة ومطعم.

وفي فناء المدرسة ملعب رياضي خاص يمكن لأهالي القرية أن يستفيدوا منه أيضا في الأوقات الخارجة عن الدروس المدرسية. وتم توفير محيط المدرسة بمناطق الألعاب والراحة مع تخضير المنطقة.