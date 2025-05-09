الرئيس إلهام علييف يدشن مبنى روضة وحضانة الأطفال في قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

دشن الرئيس إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم مبنى روضة وحضانة الأطفال في قرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدمت إلى رئيس الدولة معلومات مفصلة حول الأعمال المنجزة بها وجاء فيها أن سعة هذه المؤسسة 120 طفل وهي مزودة بجميع الظروف الضرورية لتعليم وتربية القاصرين لنشأتهم في البيئة السليمة. وستعمل المؤسسة على 6 فئات عمرية. وفي حديقة المؤسسة ملعب صغير للأطفال وركبت أجهزة رياضية مختلفة مع تخضير المنطقة.