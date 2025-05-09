الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة بالبيوت الخاصة التي بنيت من جديد بقرية كنكرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

تفقد الرئيس إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم الظروف التي تم توفيرها في البيوت الخاصة التي بنيت من جديد في قرية كنكرلي بمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما بأن المرحلة الأولى تتضمن إعادة توطين 1279 مواطن وقد تم بناء 292 بيت خاص وتختلف البيوت المبنية بين غرفتين و3 غرف و4 غرف و5 غرف.

وجرى تخصيص 72.5 هكتارا من الأراضي للمرحلة الأولى من إنشاء القرية نظرا لعدد الأهالي الذين سيتم توطينهم فيها لاحقا.