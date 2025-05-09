أسرة أذرتاج تزور ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف

باكو، 10 مايو، أذرتاج

أحيت أسرة وكالة أذرتاج في 10 مايو اليوم الذكرى السنوية الـ 102 لميلاد الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني مؤسس دولة أذربيجان المستقلة الحديثة حيدر علييف بكل احترام وإجلال.

وقامت أسرة الوكالة أولا بوضع باقات من الزهور أمام نصب الزعيم الوطني المقام في بهو مقر أذرتاج إجلالا لذكراه.

ثم زارت أسرة أذرتاج ضريح الزعيم الوطني العام بمقبرة الشرف ووضعت إكليلا من الزهور أمامه إحياء لذكراه الخالدة.

كما وُضعت باقات من الزهور على قبر قرينة الزعيم الوطني العام طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا إحياء لذكراها.

ثم وُضعت باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب العالم المرموق تاميرلان علييف.