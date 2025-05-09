الرئيس إلهام علييف: سيتم بناء عدد أكبر من المساكن في كنكرلي في المرحلة الثانية

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماعه مع سكان قرية كنكرلي المعاد توطينهم بها بعد إعادة بنائها وإعمارها في المرحلة الأولى في العاشر من مايو اليوم إن كل تلك السنين العصيبة قد ولّت وها أنتم اليوم تعودون إلى أرضكم الأم بل قد عدتم إليها بالفعل حيث تم توفير ظروف معيشية كريمة لكم وإن قرية كَنكرلي باتت تسرّ الناظرين.

واضاف رئيس الدولة أن "هذا مجرد مرحلة أولى من عملية إعمارها وبنائها من جديد حيث أُنجز بناء 292 منزل وهي الآن تحت تصرّفكم وفي المرحلة الثانية سيتم بناء عدد أكبر من المساكن. "