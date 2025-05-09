الرئيس إلهام علييف: نرى اليوم أذربيجان المتجددة وقره باغ التي تجري إعادة بناؤها تتجلى في صورة هذه القرية الجميلة

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في اجتماعه مع سكان قرية كنكرلي المعاد توطينهم بها بعد إعادة بنائها وإعمارها في المرحلة الأولى في العاشر من مايو اليوم إننا نرى اليوم أذربيجان المتجددة تتجلى في صورة هذه القرية الجميلة ونرى قره باغ التي تجري إعادة بناؤها وإعمارها.

وشدد الرئيس علييف على "أننا نُظهرُ للعالم بذلك أنا نحن أصحاب هذه الأرض وكنا دائمًا نحن وما زلنا كذلك اليوم وإنما يعمّر هذه الأرض ويُنشئ فيها أصحابها."