الرئيس إلهام علييف: حياة الزعيم الوطني وكل نشاطه قد كُرِّست لشعب ودولة أذربيجان

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح مركز أغدام للموقام بمدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني في العاشر من مايو اليوم إن حياة الزعيم الوطني وكل نشاطه قد كُرِّست لشعب ودولة أذربيجان وأذربيجان اليوم هي ثمرة جهوده.

وأكد رئيس الدولة على بدء أذربيجان مسيرتها في درب التنمية منذ أن تولّى الزعيم الوطني قيادة البلاد عام 1993م.