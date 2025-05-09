الرئيس إلهام علييف: الزوّار الأجانب الذين يزورون هذه المناطق المحررة لا يستطيعون إخفاء دهشتهم

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح مركز أغدام للموقام بمدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني في العاشر من مايو اليوم إن قره باغ اليوم تنهض ويعاد إعمارها فإن أعمال البناء والإعمار واضحة للعيان خلال الأربع سنوات والنصف منذ حرب قره باغ الثانية.

وأضاف رئيس الدولة أنه من الممكن ملاحظة أعمال البناء والإعمار واسعة النطاق هذه في جميع الأراضي المحررة مشددا على "انتهاج دولة أرمينيا خلال فترة الاحتلال سياسة ممنهجة هدفت إلى تدمير جميع مدننا وقرانا بالكامل والزوّار الأجانب الذين يزورون هذه المناطق بما في ذلك قره باغ والمناطق الأخرى المحررة لا يستطيعون إخفاء دهشتهم وفي كثير من الأحيان غضبهم مما يشاهدونه وعندما نوضح لهم أن هذا الدمار والخراب والهدم لم يحدث أثناء الحرب بل خلال فترة وقف إطلاق النار يتجلّى بوضوح الوجه القبيح للفاشية الأرمينية."