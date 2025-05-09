الرئيس إلهام علييف: ومن لا يأخذنا بعين الاعتبار اليوم وعلى الأقل في منطقتنا، يندم غدًا

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح مركز أغدام للموقام بمدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني في العاشر من مايو اليوم إن هذا النصر (النصر في الحرب الوطنية – أذرتاج) هو نصرُنا جميعًا وقد أظهر الشعب الأذربيجاني من خلال هذا النصر عظمته التاريخية للعالم بأسره.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه "ليس من قبيل الصدفة أن نظرة العالم إلى أذربيجان اليوم حتى من قبل الجهات والقوى والدول المعادية لنا، قد تغيّرت فعلى الرغم من عدائها إلا أنها تُدرك أننا شعب كريم" مشددا على أننا "نستحق الاحترام وأنه لا بدّ من أخذنا بعين الاعتبار ومن لا يحسب لنا حسابًا اليوم وعلى الأقل في منطقتنا، يندم غدًا."