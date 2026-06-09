الوزير: الهدف الرئيسي لمفهوم الثقافة هو ضمان إتاحة الوصول إلى الثقافة

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

قال وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي في المناقشة العامة تحت عنوان "الوضع الحالي لنظام المكتبات وآفاق تطويره" في المجلس الوطني إن الهدف الأساسي من مفهوم الثقافة يتمثل في ضمان إتاحة الوصول إلى الثقافة للجميع وتعزيز مبدأ الشمولية، مشددا على أن شمولية المؤسسات الثقافية تكتسب أهمية خاصة.

أضاف الوزير ان "تعزيز البنية التحتية وتطوير القدرات البشرية وإثراء المجموعات والمقتنيات الثقافية أمور بالغة الأهمية. كما أن هناك قضايا جوهرية تتعلق بالمحتوى وعلينا أن نولي اهتماما أكبر للمنظومة التي تنتج هذا المحتوى".

كما اكد أن ترسيخ حب الكتاب في المجتمع وتعزيز الاهتمام بالقراءة ونشر ثقافة المطالعة تمثل جميعها قضايا مهمة تتطلب عملا مستمرا ودعما مؤسسيا.