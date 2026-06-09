تقديم الإصدارات الجديدة لـ"دار نشر إرث" في بلجيكا

بروكسل، 10 يونيو، (أذرتاج)

تم تنظيم معرض لكتب جديدة صادرة عن "دار نشر إرث" في سفارة أذربيجان لدى بلجيكا.

أفادت وكالة اذرتاج ان سفير أذربيجان لدى بروكسل واقف صادقوف صرح بأن "إرث" واحدة من أبرز دور النشر في البلد تصدر العديد من الكتب والمجلات حول تاريخ أذربيجان وثقافتها وفنونها وعمارتها. وتُنشر هذه الإصدارات بعدة لغات أجنبية وتُقدَّم إلى جمهور دولي.

بعد ذلك، قدّم مدير دار نشر "إرث" ومركز أبحاث التراث الثقافي في جامعة باكو الحكومية موسى مرجانلي معلومات حول نشاط الدار والمشاريع التي تنفذها والجهود المبذولة للترويج للتراث الثقافي الغني لأذربيجان في العالم. وأشار إلى أنه منذ عام 2013، تم إعداد ونشر العديد من الكتب ضمن سلسلة "إرث" التي تعكس التراث الثقافي لأذربيجان وإيصالها إلى جمهور واسع بدعم من شركة "PAŞA Həyat Sığorta".

كما قدّم موسى مرجانلي الكتب المعروضة في المعرض وأجاب عن أسئلة الحضور.

وخلال الفعالية، أعرب الأستاذ في جامعة بروكسل الحرة فيليب هومبل عن آرائه حول الموضوعات التي تتناولها منشورات "إرث" وتحدث عن انطباعاته حول أذربيجان، مؤكدا على الدور المهم للتعددية الثقافية في تعزيز التفاهم والتعاون بين المجتمعات.

أما مدير شركة الإعلام "Travel Tomorrow" أنطونيو بوسكارديني، فقد تحدث عن تجربته خلال زياراته لأذربيجان، مشيرا إلى التراث التاريخي والثقافي الغني للبلاد وإمكاناتها السياحية الواسعة وتزايد مكانتها الدولية.

وشارك في المعرض ممثلون عن المجتمع البلجيكي والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى أفراد من الجالية الأذربيجانية المقيمة في البلد.

واختتمت الفعالية ببرنامج موسيقي كلاسيكي ووطني قدّمه موسيقيون أذربيجانيون يدرسون في بلجيكا حيث لاقت العروض إعجاب الحضور.

كما أتيحت للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على الكتب المعروضة ضمن المعرض.