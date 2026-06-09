وزير الثقافة : هدفنا إيصال خدمات المكتبات لـ 95 في المائة من السكان كحد أدنى

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أكد وزير الثقافة عادل كريملي في كلمته خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدت بالمجلس الوطني في 10 يونيو تحت عنوان "الوضع الحالي لمنظومة المكتبات وآفاق تطويرها" أن المؤسسات القائمة لا تلبي حتى 35 في المائة من حجم الطلب الفعلي في هذا القطاع بالنظر إلى مبدأ التوزيع الجغرافي والمكاني للمكتبات.

وأوضح الوزير كريملي أن هذه النسبة تظل تقديراً نظرياً، بينما تبدو الأرقام الحقيقية على أرض الواقع أدنى من ذلك بكثير.

وأضاف كريملي أن الخطة الإستراتيجية تهدف إلى تغطية 95 في المائة من سكان البلد بخدمات المكتبات كحد أدنى في المرحلة الأولى مع التطلع مستقبلاً للوصول إلى نسبة 100 في المائة.

وشدد على ضرورة ضمان إتاحة الوصول لجميع المواطنين إلى مصادر المعرفة، بما تشمل الكتب العلمية والمؤلفات العامة والإصدارات الدورية ومختلف الموارد المعلوماتية.