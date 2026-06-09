تقديم كتاب "المركز المقدس للإسلام : التخطيط الحضري والعمارة" في أذربيجان

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

شهدت العاصمة باكو حفل تدشين كتاب "المركز المقدس للإسلام : التخطيط الحضري والهندسة المعمارية" للباحثة العلمية بمعهد العمارة والفنون التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية المعمارية البارزة زرناز إيمانزاده.

وصدر الكتاب بالدعم المالي من شركة "دار نشر أذربيجان" تزامناً مع فعاليات "عام التخطيط العمراني والهندسة المعمارية" لعام 2026 في أذربيجان وتلبيةً للاهتمام العالمي المتزايد بالحضارة والفنون الإسلامية.

وأكدت المديرة العامة لدار النشر ليلى كول علييفا في كلمتها الأهمية العلمية البالغة للمؤلف في دراسة الإرث المعماري وترويجه.

ومن جانبها، أوضحت المؤلفة إيمانزاده أن الفن المعماري والتخطيطي لأقدس البقاع الإسلامية في مكة المكرمة والكعبة المشرفة والمسجد الحرام ظل تاريخياً من أقل المجالات دراسةً من قبل الباحثين، مشيرةً إلى أن كتابها يعد أول بحث علمي جاد ومتكامل يغطي هذا الموضوع في أذربيجان وينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية.

وأكد رئيس أكاديمية العلوم الأذربيجانية الأكاديمي عيسى حبيب بكلي أن الكتاب من نوع "ألبوم مونوغرافيا"، مشيداً بقدرته على تكوين فكرة حية وتصور مباشر حول الكعبة ومكة المكرمة.

كما أشاد متحدثون آخرون في الحفل بقيمة الكتاب كمصدر شامل للباحثين الشباب المهتمين بالعمارة والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري الإسلامي.