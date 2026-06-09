الباحثة الأذربيجانية تصدر كتاباً عن عمارة الشرق العربي وتستعد لنشر مؤلف خاص بالمسجد النبوي

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

صرحت باحثة قسم مشكلات حماية وترميم الآثار المعمارية بمعهد العمارة والفنون التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية زرناز إيمانزاده لمراسلة وكالة أذرتاج بأن كتابها الجديد الصادر باللغة الروسية تحت عنوان "عمارة دول الشرق العربي" قد أبصر النور مؤخراً.

وأوضحت إيمانزاده أن المؤلف يضم 10 مقالات بحثية تسلط الضوء على أبرز المعالم والآثار المعمارية الأساسية في كل من السعودية وسوريا والإمارات وتونس واليمن.

وأضافت الباحثة أنها تعكف حالياً على إعداد مؤلف تاريخي ومعماري جديد يتمحور حول "المسجد النبوي الشريف" في المدينة المنورة، مؤكدة أنها تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال أبحاثها المتعلقة بهذا المعلم الإسلامي البارز لإصدار الكتاب وتوزيعه على القراء قبل نهاية العام الجاري.