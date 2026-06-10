مناقشة تطوير التعاون الثقافي بين أذربيجان ورومانيا

بوخارست، 11 يونيو، (أذرتاج)

التقى رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ الروماني السيناتور جورجي بوتا سفير أذربيجان لدى رومانيا قدسي عثمانوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مجلس الشيوخ الروماني انه فقد تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتراث والإعلام خلال اللقاء. وأكد الجانبان على أهمية توسيع العلاقات الودية القائمة بين أذربيجان ورومانيا في المجالات الثقافية والإنسانية.

وخلال الاجتماع، تم تبادل الآراء حول تعزيز العلاقات بين مؤسسات الثقافة والتعليم في البلدين وتنظيم زيارات متبادلة وتنفيذ مشاريع مشتركة وتوسيع التعاون في مجال البحث العلمي.

ودعا السيناتور جورجي بوتا السفير قدسي عثمانوف لزيارة منطقة بيهور في رومانيا، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارة ستسهم في التعريف بالتراث الثقافي الغني والتقاليد في المنطقة وكذلك في تحديد فرص تعاون جديدة.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون بين التلفزيون الروماني والمؤسسات الإعلامية الأذربيجانية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات المهنية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام ودعم المبادرات الجديدة في هذا الاتجاه.