افتتاح معرضين للفن المعاصر في باكو

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

شهد فضاء "يـارات" للفن المعاصر في 11 يونيو افتتاح المعرض الجماعي "آثار مبرمجة" بتقييم من فرات عرب أوغلو والمعرض الفردي الضخم "إيراتا" للفنان البريطاني مات كوليشاو بتقييم من جيمس بـوتنام.

وشاركت مؤسِّسة فضاء "يـارات" عايدة محمودوفا في الافتتاح الذي سبقه تنظيم جلسة حوارية أدارتها الخبيرة الفنية ميناء عباسوفا عروجوفا لمناقشة تأثيرات البيئة الرقمية على الحياة اليومية.

ويجمع معرض "آثار مبرمجة" أعمال 7 من أبرز فناني بلغاريا مستكشفا تحولات الثقافة البصرية والهوية تحت تأثير أنظمة المراقبة والوساطة التكنولوجية استنادا إلى أطروحات فلاسفة مثل جيل دولوز ودونا هاراواي وفيليم فلوسر.

ومن جهته، يضع معرض "إيراتا" الجمهور في مواجهة هياكل السلطة الخفية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي عبر 4 مشاريع رئيسية هي "إنسيليكو" (2023) و"نسيج ألوفيون" (2024) و"بالانتير" (2020) و"مضاعفات" (2025).

ويسلط المعرض الضوء على تلاشي الحدود بين التكنولوجيا والطبيعة وظهور أنظمة تطورية جديدة خارج السيطرة البشرية، علما أن المعرضين يستمران في استقبال الزوار حتى 25 أكتوبر.