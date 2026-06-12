مؤتمر صحفي لرئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية في باكو

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

عُقد في "بيت باكو للتصوير الفوتوغرافي" مؤتمر صحفي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل جمهورية أذربيجان.

وشهد المؤتمر كلمات ألقاها كل من رئيس مجموعة العمل البرلمانية للعلاقات بين أذربيجان وشمال قبرص التركية في المجلس الوطني جوانشير فيضييف ورئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل ونائب رئيس الوزراء وزير السياحة والثقافة والشباب والبيئة بشمال قبرص التركية فكري أتا أوغلو.

وسلط المتحدثون الضوء على التطور الناجح للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين أن تنظيم الفعاليات الثقافية يسهم بإسهام فعال في تعزيز الروابط الإنسانية وتوسيع التعاون وتطوير العلاقات بين الشعبين.