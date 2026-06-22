اختتام برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي لتعليم اللغة العربية في باكو

باكو، 23 يونيو، أذرتاج

شهدت العاصمة باكو حفل ختام مشروع "برنامج سلطان بن عبد العزيز آل سعود الدولي للتدريب اللغوي: اللغة العربية في آسيا الوسطى والقوقاز" المنفذ بالتعاون بين المكتب الإقليمي لمنظمة الإيسيسكو في باكو ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية وجامعة باكو الأوراسية.

وتحدث في الحفل مدير مكتب الإيسيسكو بباكو عبد الحكيم فهد السنان والمدير العام للمؤسسة عبد العزيز الخليفي والأمين العام للجنة الوطنية الأذربيجانية للإيسيسكو فروخ جمعاييف.

وقد عُقدت الدورات التدريبية للمشروع في جامعة باكو الأوراسية بين 17 و19 يونيو لبحث المناهج الحديثة والوسائل الرقمية في تعليم العربية.

ونُفذ البرنامج بنجاح في بلاد المنطقة بالشراكة مع جامعات رائدة، أبرزها جامعات بيشكيك الحكومية والإسلامية الروسية في أوفا والفارابي القازاقية الوطنية وأحمد يسوي وطشقند الحكومية للدراسات الشرقية وباكو الحكومية.

وشهد الحفل عرض شريط مرئي بعنوان "رحلة اللغة العربية".