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عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبيلاروسية
- 28.08.2026 [20:42]
تساقط البَرَد على ولاية كلبجار
- 28.08.2026 [20:21]
استدعاء السفير البولندي لدى باكو إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية
- 28.08.2026 [20:08]
وزارة الداخلية الأذربيجانية تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني
- 28.08.2026 [19:52]
استعراض مقومات أذربيجان السياحية في كازاخستان وأوزبكستان
- 28.08.2026 [18:08]
ممثل أذربيجان الدائم لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده إلى المدير العام
- 28.08.2026 [17:18]
استقالة الحكومة الكازاخستانية
- 28.08.2026 [16:42]
الخبيرة التعليمية تؤكد أن القبول الجامعي ليس مسار التطور الوحيد في الحياة
- 28.08.2026 [15:52]
اختتام دورة "أولدوز كاب" الدولية الثالثة لكرة القدم في قوبا
- 28.08.2026 [15:25]
سوكار تصدّر منتجات غير نفطية بقيمة 175 مليون دولار
- 28.08.2026 [14:42]
وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن 89 عاما
- 28.08.2026 [14:30]
قراباغ يودع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
- 28.08.2026 [11:25]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 92 دولارا
- 28.08.2026 [10:55]
انخفاض أسعار الذهب والفضة
- 28.08.2026 [10:53]
انخفاض سعر برميل النفط
- 28.08.2026 [10:41]
تحديد منافسي نادي صباح الأذربيجاني في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا
- 27.08.2026 [21:14]
انطلاق مهرجان الرياضة الصيفي في منطقة "سي بريز" بباكو
- 27.08.2026 [21:09]
رئيس شركة سوكار يلتقي نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني
- 27.08.2026 [20:55]
وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي السفيرة الماليزية الجديدة لدى باكو
- 27.08.2026 [20:44]
اختتام معرض الغاز ثيرم 2026 الدولي المتخصص في أستانا
- 27.08.2026 [20:28]
قفزة حادة في صادرات أذربيجان إلى ثلاث بلاد في الاتحاد الأوروبي
- 27.08.2026 [20:14]
عرض النقد الموسع بالمانات الأذربيجانية يصل إلى 43.8 مليار مانات
- 27.08.2026 [19:36]
سوكار تختتم عام 2025 بأرباح صافية تناهز 3 مليارات مانات
- 27.08.2026 [19:23]
أرباح البنوك الأذربيجانية الصافية تسجل نمواً يتجاوز 20 في المائة خلال 7 أشهر
- 27.08.2026 [18:00]
استقرار الودائع لأجل للأفراد خلال شهر يوليو وازدياد عدد المودعين في أذربيجان
- 27.08.2026 [17:33]
الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة عملاً استفزازياً أمام سفارتها في موسكو
- 27.08.2026 [17:11]
تسجيل ثلاث شركات دولية للخدمات الرقمية في السجلات الضريبية بأذربيجان
- 27.08.2026 [16:50]
سوكار تختتم عام 2025 بنمو في الأصول ورأس المال وانخفاض في الالتزامات
- 27.08.2026 [16:43]
عقد اجتماع الأركان العامة الـ 12 لفريق العمل بين أذربيجان وباكستان في باكو
- 27.08.2026 [16:15]
الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوماً بدعم مالي لنادي صباح لكرة القدم
- 27.08.2026 [16:09]
كهف بوزير: آثار آلاف السنين الممتدة إلى العصر الحجري القديم في ليريك
- 27.08.2026 [15:44]
7 لاعبين أذربيجانيين لتنس الطاولة يتنافسون في بطولة أوروبا المصغرة
- 27.08.2026 [14:34]
اختتام فعاليات مهرجان لاتشين السينمائي الدولي بعد استمرارها ثلاثة أيام
- 27.08.2026 [14:18]
توقيع وثيقة تعاون في مجال السينما بين أذربيجان وأوزبكستان
- 27.08.2026 [14:01]
إجمالي أصول البنوك العاملة في أذربيجان يناهز 61 مليار مانات
- 27.08.2026 [13:47]
وزارة الخارجية الأذربيجانية تعزي في ضحايا كارثة الحدود النيبالية الصينية
- 27.08.2026 [13:30]
حفل توزيع جوائز مهرجان لاتشين السينمائي الدولي
- 27.08.2026 [13:12]
فيضانات عارمة على الحدود بين نيبال والصين تخلف 168 قتيل ومئات المفقودين
- 27.08.2026 [11:55]
الجزائر: مصرع 12 شخصا جراء حرائق الغابات
- 27.08.2026 [11:06]
محكمة أرمينية تقرر توقيف الرئيس السابق كوتشاريان
- 27.08.2026 [11:05]
أسعار الذهب والفضة تستمر في الارتفاع
- 27.08.2026 [10:38]
انخفاض سعر برميل النفط
- 27.08.2026 [10:34]
برميل من "آذري لايت" يباع 91.51 دولارا
- 27.08.2026 [10:32]
تقلبات حادة في أسعار النفط خلال ستة أشهر من الحرب الأمريكية الإيرانية
- 26.08.2026 [20:28]
تنظيم حفل موسيقي ضمن فعاليات "يوم مدينة لاتشين"
- 26.08.2026 [20:09]
مؤسسة حيدر علييف تنظم حفلا ترفيهيا للأطفال ذوي الهمم في باكو
- 26.08.2026 [19:24]
السيدة الأولى التركية تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 26.08.2026 [18:44]
مكتب السياحة الأذربيجاني ينظم رحلة تعريفية إلى قراباغ وزنكزور الشرقية
- 26.08.2026 [18:35]
السيدة الأولى الأوزبكستانية تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 26.08.2026 [18:25]
استمرار فعاليات معرض "غاز ثيرم إكسبو 2026" والمنتدى الدولي في أستانا
- 26.08.2026 [16:59]
تصدير عصير الرمان الأذربيجاني إلى الجمهورية الدومينيكية
- 26.08.2026 [14:23]
باكستان تثمن تطلع أذربيجان لاستثمار ملياري دولار في اقتصادها
- 26.08.2026 [14:11]
حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاد البلطيق
- 26.08.2026 [13:45]
حريق بمستشفى حكومي في إسلام آباد يودي بحياة 14 رضيعا
- 26.08.2026 [12:47]
الرئيس الصيني شي جين بينغ يزور قيرغيزستان ومصر
- 26.08.2026 [12:23]
الرئيس إلهام علييف يهنئ نادي صباح لكرة القدم
- 26.08.2026 [11:18]
انخفاض سعر خام برنت إلى 87 دولارا
- 26.08.2026 [11:07]
ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 26.08.2026 [10:43]
برميل من "آذري لايت" يباع 91.93 دولارا
- 26.08.2026 [10:39]
روسيا ترسل شحنة جديدة إلى أرمينيا عبر أذربيجان
- 25.08.2026 [20:27]
ارتفاع حاد في إنتاج وصادرات السجاد بأذربيجان
- 25.08.2026 [20:02]
الشقيقتان التوأم من مدينة خاتشماز تلتحقان بنفس التخصص الجامعي في أذربيجان
- 25.08.2026 [19:45]
مخرج الباكستاني يشيد بمهرجان لاتشين السينمائي الدولي
- 25.08.2026 [18:55]
مباحثات عسكرية بين أذربيجان وباكستان في باكو لتعزيز التعاون
- 25.08.2026 [17:37]
حارس هبوعيل السابق: صباح يسير في الطريق الصحيح بدوري أبطال أوروبا
- 25.08.2026 [17:30]
تنظيم جولة تعريفية للشباب إلى محمية ومركز غابالا للآثار
- 25.08.2026 [16:42]
اجتماع عمل بين ممثلي أذربيجان وأرمينيا في لاتشين لبحث التعاون في مجال الطاقة
- 25.08.2026 [15:19]
لاعبو الريشة الطائرة الأذربيجانيون يحصدون 17 ميدالية في بطولة دولية بجورجيا
- 25.08.2026 [15:18]
تجاوز عدد ضحايا الزلزال في فنزويلا 6500 شخص
- 25.08.2026 [15:10]
مدرب صباح الأذربيجاني: نؤمن بقدراتنا وعالجنا أخطاء المباراة الأولى
- 25.08.2026 [15:03]