عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبيلاروسية

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

قام نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان سمير شريفوف في 28 أغسطس الجاري بزيارة بيلاروس ليلتقى خلالها وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف.

كما ترأس نائب الوزير شريفوف الجانب الأذربيجاني في جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين إلى جانب نظيره البيلاروسي بافل أوتيوبين.

وأكد الطرفان خلال المشاورات على الدور المحوري لقمم قيادتي البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية لبحث آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والزراعة والمجالات الإنسانية، فضلاً عن التنسيق داخل المنظمات الإقليمية والدولية.