إقامة معرض ومهرجان "خاري بلبل" للحرف اليدوية في إغدير

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

تستضيف ولاية إغدير التركية الحدودية مع أذربيجان معرضاً ومهرجاناً للحرف اليدوية والفنون التطبيقية تحت شعار "خاري بلبل" بدعم سلطة محلية.

ويقدم المعرض الذي يستمر لمدة يومين مجموعة واسعة من المنتجات والمشغولات اليدوية التي أعدها حرفيو مركز التعليم الشعبي التي تحمل رمز زهرة "خاري بلبل" الشهيرة في قراباغ بأذربيجان إضافة إلى الدمى الشعبية والأزياء التقليدية.

وشهد افتتاحي المعرض حضور والي إغدير مصطفى فرات طاش أولان، وسط تأكيد المنظمين على أن الزهرة غدت رمزاً ثقافياً مشتركاً ومجسداً للوطنية بين البلدين، وسط إقبال واسع من زوار المنطقة ومن جمهورية نخجوان ذاتية الحكم.