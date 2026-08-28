الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيائيف بمناسبة الذكرى الـ35 لاستقلال البلد. وأعرب الرئيس علييف في برقيته عن خالص تهانيه للشعب الأوزبكستاني الشقيق، مشيداً بالإنجازات الكبيرة والإصلاحات الشاملة التي حققتها أوزبكستان والمكانة المرموقة التي اكتسبتها دولياً.

وأكد رئيس الدولة أن العلاقات الأذربيجانية الأوزبكستانية القائمة على الروابط التاريخية والثقافية والتحالف الاستراتيجي تشهد أزهى مراحلها، معرباً عن ثقته في مواصلة تعزيز الشراكة متعددة الأوجه والوحدة بين البلدين الشقيقين.