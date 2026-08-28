سفارة تركيا لدى باكو تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد النصر

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

أقامت سفارة الجمهورية التركية لدى جمهورية أذربيجان في 28 أغسطس الجاري حفل استقبال رسمي بمناسبة عيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية.

وتلا السفير التركي بيرول أقكون خلال الحفل رسالة التهنئة الموجهة من الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً التزام بلده بدعم السلام والاستقرار الإقليمي.

ومن جانبه، ألقى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف كلمة أكد فيها أن التعاون العسكري بين البلدين وصل إلى أعلى مستوياته في إطار "إعلان شوشا"، مشيراً إلى مواصلة إصلاح الجيش الأذربيجاني وفقاً لنموذج القوات المسلحة التركية وتعزيز التنسيق في المجالات العسكرية والتقنية والتعليمية.