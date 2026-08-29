صادرات الذهب تتصدر قائمة أذربيجان غير النفطية بقيمة 239.4 مليون دولار

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

تصدر الذهب قائمة صادرات أذربيجان غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بقيمة 239.4 مليون دولار محققاً نمواً بنسبة 33.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الروسي في مقدمة البلاد المستوردة للقطاع غير النفطي بقيمة 731.7 مليون دولار، تلا الذهبَ في القائمة الطماطمُ بقيمة 172 مليون دولار وخامات النحاس بقيمة 152 مليون دولار.

وأما خلال شهر يوليو وحده، فقد اعتلت الخوخ والنكتارين الصدارة بقيمة 46.8 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات إلى الاتحاد الروسي في الشهر ذاته 135.5 مليون دولار.