حرس الحدود الأذربيجاني ينقذ سائحاً هولندياً مصاباً في شاكي

باكو ، 30 أغسطس، أذرتاج

أنقذت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز حرس الحدود الأذربيجانية في 29 أغسطس الجاري مواطناً من مملكة هولندا تعرض لهجوم من الكلاب في المنطقة الجبلية في أراضي قرية باش زَيْزيد بولاية شاكي.

وكان السائح الذي يزور البلد منذ 26 أغسطس، يقوم بجولة سير على الأقدام عندما أصيب بجروح بالغة على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر.

وتدخلت مروحية التابعة لحرس الحدود برفقة فريق طبي وإنقاذ، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع رغم صعوبة التضاريس والظلام ونقلته بشكل عاجل إلى مستشفى شاكي المركزي حيث خضع لعملية جراحية طارئة.