عقد الاجتماع الـ35 لمجلس رؤساء وكالات الأنباء الوطنية لرابطة الدول المستقلة في قيرغيزستان

تشولبون أتا ، 30 أغسطس، أذرتاج

عقد مجلس رؤساء وكالات الأنباء الوطنية لبلدان رابطة الدول المستقلة اجتماعها الـ35 في مدينة تشولبون أتا بدعم تنظيمي من وكالة كبر القيرغيزستانية.

وشهد الاجتماع مشاركة رؤساء وممثلي وكالات أذرتاج الأذربيجان وبيلتا البيلاروسية وكازينفورم الكازاخستانية وكبر القيرغيزستانية وتاس الروسية وتدخ التركمانستانية.

وتناول المشاركون التغطية الإعلامية لتطوير القطاع السياحي في بلاد المجلس والترويج لألعاب العشائر العالمية وفعاليات الذكرى الـ35 للمجلس، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجمعية وكالات الأنباء الوطنية.

وعرضت أذرتاج مشروعها "لو كنت سائحاً"، مؤكدة نشر مواده عبر المنصة الرقمية للجمعية.