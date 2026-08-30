عودة عائلة ميرزايف إلى ديارها في خوجاوند ضمن برنامج العودة الكبرى تقرير مصور

خوجاوند ، 30 أغسطس، أذرتاج

استقرت عائلة ميرزايف في ديارها الأصلية بمدينة خوجاوند بعد فراق دام 34 عاماً وذلك ضمن 19 عائلة جرت إعادة توطينها في 25 أغسطس في إطار برنامج "العودة الكبرى" الذي تنفذه الدولة.

وعاد إيلتشين ميرزايف الذي نزح قسراً من خوجاوند عام 1992 وهو في السادسة من عمره، إلى مدينته مسقط رأسه برفقة والده المسن وزوجته وولديه. وأكد أنه رغم سنوات النزوح الطويلة لم يفقد الأمل في تحرير الأرض، مشيراً إلى أن أبناءه سيواصلون تعليمهم في أرضهم الأم.

وبالتوازي مع عملية الانتقال، تم نقل مقر عمل زوجته تمارا حسنوفا التي تعمل في المجال الطبي، إلى خوجاوند لتمارس مهنتها في تقديم الخدمات الصحية للأهالي هناك.

وتشهد مدينة خوجاوند إلى جانب قصبتي هادروت وقرميزي بازار وقرى صوص وخوجاوند وخان أوبا وكوني خيرمان وقوزي خيرمان تسارعاً في عمليات الاستقرار والإعمار.

ومن الممكن مشاهدة مقطع فيديو التقرير عبر الرابط الآتي

https://video.azertag.az/files/video/2026/2/17880791955496536761.mp4