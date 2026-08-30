استعراض ومعرض للسيارات الكلاسيكية في باكو بمشاركة أكثر من 100 مركبة

باكو ، 30 أغسطس، أذرتاج

نظم الاتحاد الأذربيجاني للسيارات في 30 أغسطس العاصمة باكو المعرض والاستعراض التقليدي للسيارات الكلاسيكية.

وشهدت الفعالية حضور نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف، ليلى علييفا وآرزو علييفا ورئيس الاتحاد أنار علي أكبروف ووزير الشباب والرياضة فريد غائبوف إلى جانب جمع من سكان المدينة.

وشارك في الفعالية التي انطلقت من المتنزه الوطني الساحلي، أكثر من 100 سيارة مصنعة قبل عام 1986، تضمنت معروضات مسجلة وأخرى من المعرض الدائم بمركز حيدر علييف.

وجاب الموكب الشوارع الرئيسية للمدينة وصولاً إلى منطقة "مارينا باي" في مجمع "سي بريز"، حيث اختُتم الحدث بتكريم مالكي السيارات المشاركة ضمن فئات متعددة وتقديم برنامج موسيقي للحضور.