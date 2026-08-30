إيران تشن هجمات على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن

باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

شنّت إيران غارات جوية على قاعدة عسكرية أمريكية تقع في الأردن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الصحفي في شبكة "فوكس نيوز" تري يينغست أن إيران استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن بالصواريخ.

وتم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية تقريبا في الجو ولم تسفر الهجمات عن أضرار جسيمة.